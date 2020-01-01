مطالبات للفيفا بحجب الرقم 10 بعد وفاة مارادونا

رحل الأسطورة

طالب مدرب مارسيليا أندري فيلاس بواش الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحجب الرقم 10 نهائياً بعد وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

ورحل النجم الأرجنتيني مساء الأربعاء بعد ثلاثة أسابيع من بلوغه الستين، وذلك بعد خضوعه لجراحة دقيقة على مستوى المخ.

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وقال بواش بعد مباراة فريقه بدوري الأبطال مع بورتو: "أنباء حزينة للغاية، كذلك تلك الخاصة برحيل أحد أعضاء مجلس إدارة بورتو الذي كان مهماً لي".

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وأكمل: "مارادونا رحيله يأتي كأخبار صعبة للغاية، أطلب من الفيفا أن يتم حجب الرقم 10 نهائياً في كل المسابقات ولكل الفرق".

واستغل معظم مدربي ولاعبي العالم لقاءات الأمس بدوري الأبطال لإرسال التعازي في وفاة النجم الأرجنتيني الخالد.

وقدم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، تعازيه في بيان رسمي نشرته الحسابات الخاصة بالفيفا على منصات التواصل الاجتماعية.

يذكر أن مارسيليا سقط على أرضه أمام بورتو بهدفين نظيفين لحساب الجولة الرابعة بدوري الأبطال، ليواصل النادي الفرنسي سلسلة خسائره بالمسابقة.