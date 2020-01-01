مدرب ليون حول انتقال ديباي لبرشلونة: سوف أنقله هناك بسيارتي في هذه الحالة

هل يكون ديباي صفقة برشلونة المقبلة؟

كشف رودي جارسيا، المدير الفني لنادي ليون، عن موقف ممفيس ديباي من الرحيل إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الجارية.

التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة رونالد كومان، مدرب البلوجرانا، في التعاقد مع ديباي من ليون ليكون خليفة لويس سواريز القريب من يوفنتوس.

واستقرت الأوضاع في برشلونة بعد خروج ليونيل ميسي، هداف الفريق الكتالوني، في حوار خاص مع جول لتأكيد استمراره مع الفريق وكشف كواليس طلب الرحيل.

المزيد من الفرق

وقال جارسيا في تصريحات صحفية: "ممفيس لاعب على أعلى مستوى، إنّه رائع عاد لتوه من عملية جراحية. أعتقد أنّه قادر على اللعب في الموسم الجديد مع ليون فالفريق سيكون أقوى".

وتابع: "في كل الأحوال، هو لاعب عظيم ولو سنحت له الفرصة اللعب لفريق يمتلك القدرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا فسوف أنقله شخصيًا بسيارتي إلى هناك".

وحول إمكانية عودة صامويل أومتيتي إلى ليون، اختتم تصريحاته بقوله: "أتمنى ذلك، ولكن أرى الأمر صعبًا للغاية".

وبجانب ديباي، ارتبط برشلونة بالتعاقد مع جورجينو فينالدوم من ليفربول مقابل 20 مليون يورو.

وعلم جول أنّ النادي الكتالوني يجهز عرضًا ضخمًا أخيرًا لأجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر الإيطالي.