مدرب ليل: بيبي سيكون رائع في باريس ولم يصل لمستوى مبابي وميسي

كريستوفر جالتيير المدير الفني لفريق ليل يؤكد أن لاعبه الإيفواري الشاب بيبي سيقدم مستويات طيبة لو انضم لصفوف باريس سان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كريستوفر جالتيير المدير الفني لفريق ليل أن لاعبه الإيفواري بيبي لم يصل بعد لمستوى كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي نجما برشلونة وباريس سان جيرمان.

جاء هذا في حوار صحفي له مع صحيفة "لو باريسيان"، وأكد خلاله أن اللاعب لو انضم لصفوف باريس سان جيرمان سينفجر في مستواه.

خاص - مدرب ليل: لن نقف أمام رحيل بيبي إلى كبار أوروباhttps://t.co/LYCr81K8WE — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) March 30, 2019

وقال جالتيير: "بيبي لم يصل بعد لنفس مستوى كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي، هما يلعبان بشكل مستمر في دوري أبطال أوروبا، بينما موسمه الأول في البطولة سيكون الموسم المقبل".

وأضاف: "التفكير بأن باريس سان جيرمان قد يريد ضم بيبي سيكون أمرًا مذهلًا، فهو يمكنه أن يقدم الكثير معهم وسيكون مفيدًا بكل تأكيد".

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وأكمل: "لن يعاني من أي مشكلة تأقلم لو انضم لباريس سان جيرمان، وسيضيف لهم الكثير من السرعة والمهارة، لكن لم يطلب أحدًا منهم أن يضمه بعد، لا أعتقد ذلك".

جدير بالذكر أن نيكولاس بيبي يعد ضمن أهم المواهب الحالية في قارة أوروبا ولفت أنظار العديد من كبار القارة بمستواه الذي يقدمه رفقة ليل هذا الموسم.