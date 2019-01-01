مدرب ليستر سيتي يوضح حقيقة التعاقد مع نجم موناكو!

كلود بويل المدير الفني لفريق ليستر سيتي يستبعد التعاقد مع لاعب موناكو يوري تيليمانس

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفى كلود بويل المدير الفني لفريق ليستر سيتي إمكانية التعاقد مع اللاعب البلجيكي الشاب يوري تيليمانس نجم فريق موناكو.

في نفس السياق أعرب بويل على ثقته في قدرات لاعب الوسط أدريان سيلفا، مؤكدًا على أن اللاعب البرتغالي سيقدم أداءً استثنائيًا في النصف الثاني من الموسم.

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وكان سيلفا قد انضم لفريق ليستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من سبورتينج لشبونة بمبلغ قدر بـ 22 مليون جنيه استرليني.

وقال بويل عن أنباء التعاقد مع تيليمانس: "إنها مجرد شائعات، هو لاعب جيد ولكنه يشبه أدريان سيلفا، أنا سعيد بأدريان وميندي ونديدي وبما يقدمونه للفريق".

كما أضاف مدرب ليستر سيتي: "من الصعب إيجاد اللاعبين المناسبين في سوق الانتقالات الشتوية، بدأنا الموسم بتشكيلة من اللاعبين وقررنا تطويرهم حتى نهاية الموسم".

يذكر أن موناكو يحتل حاليًا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.