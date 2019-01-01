مدرب ليستر: بوجبا لا يمكن مراقبته

كلود بويل يعدد مزايا مواطنه الفرنسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد كلود بويل مدرب ليستر سيتي بمواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد مباراة الفريقين التي انتهت بفوز يونايتد 1-0.

وقال بويل في تصريحاته لصحيفة لوباريزيان:"لقد أصبح قائد الفريق ويلعب بشكل أعلى في مركز أشبه بالرقم 10".

وأضاف:"إنه حاسم بتمريراته وأهدافه، هو يجر الفريق للأمام ولا يمكنك مراقبته".

وأوضح:"إنه قوي ويمكنه إرسال التمريرة الصحيحة داخل المنطقة وقيادة المهاجمين بسرعة".

وتابع:"لا يمكنك حقاً إيقافه، إنها مواجهة شبه مستحيلة من الناحية البدنية، كما يملك رؤية رائعة ويمنح التمريرات الحاسمة بلمسة أو اثنين".

يذكر أن يونايتد قد خرج بلا هزيمة من أول 10 مباريات تحت قيادة مدربه الجديد أولي جونار سولشار، بواقع 9 انتصارات وتعادل وحيد في جميع المسابقات.