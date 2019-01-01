مدرب لوكومتيف: جئنا الدوحة من أجل الانتصار

مدرب لوكومتيف الأوزبكي واثق من فوز فريقه على الريان

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال أندري فيودرف المدير الفني لفريق لوكوموتيف الأوزبكي، أن مواجهة فريقه أمام الريان القطري يوم الاثنين في دوري أبطال آسيا ستكون صعبة.

وقال مدرب الفريق الأوزبكي: "جئنا لقطر من أجل الفوز، نعرف صعوبة منافسنا وأنه فريق يسعى خلف الفوز لتعويض هزيمته في الجولة الماضية من اتحاد جدة".

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كما أضاف فيودوروف: "نأمل في الفوز لتصدر ترتيب مجموعتنا بعد أن حققنا الانتصار على الوحدة في الجولة الأولى، طموحنا يزيد بتحقيق الانتصارات ونسعى للمضي قدمًا للدور الثاني".

بينما أكد فيودروف على توقعه رد فعل قوية من الريان، خاصة بعد إقالة مدربه بولنت.

يشار إلى الريان يتذيل مجموعته الثانية بدون أي نقطة، بينما يتصدر اتحاد جدة السعودي المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي، بينما يحتل فريق الوحدة الإماراتي المركز الثالث بدون أي نقاط.