مدرب لوس أنجلوس جالاكسي يكشف حقيقة محاولة ضم ميسي

هل يرحل ميسي للدوري الأمريكي؟

كشف المدير الفني لنادي لوس أنجلوس جالاكسي، جويرمو باروس سكيلوتو، حقيقة محاولة فريقه التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

التقارير الصحفية أكدت أنّ الفريق الأمريكي يرغب في تعويض رحيل زلاتان أبراهيموفيتش إلى ميلان بضم ميسي من برشلونة مستغلين الخلافات الأخيرة التي حدثت بين اللاعب والسكرتير الفني، إيريك أبيدال.

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وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: "لا أمتلك أي شيء لأقوله بشأن هذا الأمر، بالطبع الجميع يرغب في ضم ميسي وامتلاكي علاقة جيدة معه دفع البعض لتوقع إتمام الصفقة، ولكن في الحقيقة لم نتواصل معه بأي حال من الأحوال".

وكان البرغوث قد نفى في حوار مع صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وجود أي خطة أو رغبة في مغادرة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك الهداف التاريخي للبلوجرانا بندًا في عقده يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري بالمجان لأي فريق آخر حال رغب في ذلك، إلا أنّ اللاعب أشار إلى حبه للمدينة ورغبته البقاء بها أطول وقت ممكن.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت ميسي بالرحيل إلى صفوف مانشستر سيتي إلا أنّ العقوبة الأخيرة بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين على التوالي لن تجعله يوافق على ارتداء قميص السيتزنز.