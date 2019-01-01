مدرب لبنان: هدفنا الفوز على كوريا الشمالية

المدير الفني لبنان يتحدث عن مواجهة كوريا الشمالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد ميودراج رادولوفيتش، المدير الفني للمنتخب اللبناني، على أنه طلب من لاعبيه تحقيق الفوز على كوريا الشمالية، باللقاء الذي سيجمع بينهما بكأس آسيا.

المنتخب اللبناني سيواجه نظيره الكوري الشمالي، بالجولة الختامية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ببطولة كأس أمم آسيا.

وقال رادولوفيتش خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا هو الفوز، ومواجهة كوريا الشمالية فرصة لصناعة المجد للكرة اللبنانية".

مشاركة للنسيان من المنتخب اليمني في #كأس_آسيا2019. 😞

فيتنام 🇻🇳تحصد ثلاث نقاط بثنائية في اليمن🇾🇪 ، وتنتظر باقي المجموعات.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/pa9FDlHDoo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

المدير الفني لبنان تابع: "لعبنا أمام كوريا الشمالية سابقًا، وحققنا الفوز عليهم، ولكن هناك تغييرات في تشكيلهم وأيضًا الجهاز الفني".

ميودراج رادولوفيتش أردف: "سندفع باللاعب محمد حيدر بشكل جيد، وتم تجهيز جميع اللاعبين بالشكل المناسب للمواجهة".

ويسعى المنتخب اللبناني لتحقيق الفوز، للتمسك بأمل الصعود إلى دور الـ16 بكأس آسيا، ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.