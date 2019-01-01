مدرب لايبزيج يحلم بتدريب برشلونة

هكذا تحدث المدرب الثلاثيني عن حلمه المستقبلي

أعرب المدرب الألماني الشاب جوليان ناجلسمان، عن أمله في تحقيق واحد من أحلامه، بقيادة عملاق الليجا برشلونة في المستقبل.

ورفض مدرب لايبزيج استبعاد سيناريو توليه القيادة الفنية للبلو جرانا في المستقبل، وذلك في مقابلة مع شبكة (ZDF) الألمانية.

وعندما سُئل عن النادي الذي يحلم بتدريبه في المستقبل، أجاب صاحب الـ32 عامًا "قلت عدة مرات. برشلونة مدينة جميلة ونادٍ جميل، لكن هذا لا يعني أنه النادي الوحيد المثير للإعجاب".

وتمنى زيارة "كامب نو" ولو مرة واحدة، لكن ليس بالضرورة في أواخر فصل الشتاء، حيث يعتبر فريقه الحالي من المرشحين لمواجهة البرغوث ليونيل ميسي في دور الـ16 لدوري الأبطال.

وضمن ممثل شركة مشروبات الطاقة العالمية بطاقة مزاحمة الـ16 الكبار في القارة العجوز، بتصدر مجموعته المهمشة إعلاميًا، والتي تضم معه زينت سان بطرسبرج الروسي، ليون وبنفيكا، وذلك قبل الجولة الختامية لمرحلة المجموعات.

وعلى مستوى الدوري المحلي، يحتل لايبزيج المرتبة الثانية برصيد 30 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، ومتقدمًا على أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند بأربع نقاط.

الجدير بالذكر أن المدرب الشاب تولى قيادة لايبزيج الصيف الماضي، بعد انتهاء مهمته مع فريقه السابق هوفنهايم، ولديه عقد مع ناديه الحالي حتى منتصف 2023.