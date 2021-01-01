مدرب كينيا: قد نفعل شيئًا لم يحدث من قبل أمام منتخب مصر

هل يحقق المنتخب الكيني المفاجأة أمام الفراعنة؟

أكد جاكوب جوست مولي، المدير الفني لمنتخب كينيا، على أن فريقه قادر على تحقيق المفاجأة وإسقاط منتخب مصر، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما، مساء غدٍ الخميس.

ويستضيف منتخب كينيا نظيره المصري مساء الخميس، بالجولة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون العام الجاري.

جاكوب قال خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف": "نعلم أن المباراة صعبة للغاية، خاصة وأن منتخب مصر أحد أفضل الفرق في قارة إفريقيا".

مدرب كينيا تابع: "منتخب مصر لديه لاعبين مميزين وموهوبين، والجميع يعلم أن المنتخب الكيني لم يهزم نظيره المصري طوال التاريخ، ولكن هذه هي كرة القدم، من قال أن هناك شيئًا لا يمكن أن يحدث لأول مرة على الإطلاق؟".

واستطرد قائلًا: "نحن مازلنا ننافس على التأهل، ولن نتهاون حتى آخر مباراة، ونواجه مصر على أرضنا ويجب أن نعطي 100% من أجل حصولنا على نتيجة جيدة في تلك المواجهة".

واختتم مدرب كينيا معلقًا على عدم اختيار فيكتور وانياما لاعب مونتريال الكندي، حيث قال: "قمنا باختيار اللاعبين بناء على مستواهم، ونظرنا إلى من سيكون مستعدًا لمثل تلك المباراة الكبيرة، والباب لا يزال مفتوحًا أمام أي لاعب، وسنضم من يقدمون مستويات طيبة حاليًا".

طبيب منتخب تونس يكشف موعد عودة علي معلول إلى مصر

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم برصيد 8 نقاط، متساويًا مع جزر القمر، بينما يحتل المنتخب الكيني المركز الثالث بثلاث نقاط، وتوجو الأخير بنقطة واحدة.