مدرب كارديف يهاجم أداء محمد صلاح "المسرحي"!

وارنوك غاضب كالعادة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

هاجم نيل وارنوك مدرب كارديف النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بعد حصوله على ركلة جزاء خلال مباراة الفريقين اليوم.

وقال وارنوك لتوك سبورت:"مرة أخرى، شيء أو اثنان يمران ضدنا، ولكن الأمر دائماً هكذا بالنسبة لي أليس كذلك"؟

وأضاف:"سيكون هناك الكثير من ركلات الجزاء في المباريات إن كانت الأشياء تحتسب بتلك الطريقة".

وأوضح:"التمثيل المسرحي في تلك اللقطة كان 9.9 من 10. ليس فقط ركلة جزاء ليفربول، كان لنا ركلة لم تحتسب أيضاً".

وكان ليفربول قد فاز بهدفين دون رد ليسترد الصدارة مؤقتا، فيما يحتل كارديف المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط بـ31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برايتون الذي يسبقه ولديه مباراة مؤجلة.