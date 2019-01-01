مدرب كارديف: مانشستر سيتي وليفربول يبتعدان بأميال عمن خلفهما

نيل وارنوك المدير الفني لفريق كارديف سيتي يؤكد على أفضلية كل من مانشستر سيتي وليفربول في الوقت الحالي بالنسبة لبقية البريميرليج.

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أكد نيل وارنوك المدير الفني لفريق كارديف سيتي على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره ليفربول ضمن لقاءات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ورانوك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأشاد خلالها بالعمل الذي قام به كلًا من ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم.

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وقال ورانوك: "أعتقد أن ليفربول ومعه مانشستر سيتي هما الأفضل في الدوري الإنجليزي بفارق كبير عمن بعدهما في الوقت الحالي، هما أحد الفرق الأفضل في العالم".

وأضاف: "ليفربول يبدو عليه التوازن في الوقت الحالي، يورجن كلوب قام بعمل رائع لأنه عندما جاء كان هناك عدد من نقاط الضعف التي اختفت بوجود نجوم من طراز عالمي".

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وأكمل: "ستكون مواجهة عظيمة بكل تأكيد لكنها لن تكون مليئة بالود، أريد من فريقي أن يقدم أفضل ما لديه، لقد عملنا على هذا خلال الأسبوع".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ومن خلفه مانشستر سيتي الذي لديه مواجهة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد.