مدرب كارديف: أفضل دوري في العالم وأسوأ حكام في العالم!

وارنوك غاضب للغاية عقب الخسارة أمام تشيلسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى نيل وارنوك مدرب كارديف غضباً عارماً عقب خسارة فريقه أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال وارنوك لسكاي سبورتس:"الأمر لا علاقة بمن تواجه، بل له علاقة بالحكم الذي سيدير اللقاء ومن سيحمل الراية في تلك الأيام، الأمر بنفس الأهمية".

وأضاف:"أفضل دوري في العالم وربما أسوأ حكام في العالم في نفس الوقت"!

وكان تشيلسي متأخراً بفارق هدف نظيف قبل أن يسجل سيزار أزبيليكويتا هدف التعادل من تسلل واضح.

فيما يرى وارنوك أيضاً أن الفريق كان له ركلتي جزاء وطرد لم يحتسب ضد أنتونيو روديجير.

ويحتل تشيلسي المركز السادس بـ60 نقطة، فيما يحتل كارديف المركز الثامن عشر بـ28 نقطة.