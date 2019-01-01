مدرب قيرغيزستان: قلة الخبرة وراء خسارتنا من كوريا الجنوبية والصين

مدرب فريق قيرغيزستان يتحدث عن الخسارة من كوريا الجنوبية والصين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد ألكسندر كريستينن، المدير الفني لمنتخب قيرغيزستان، على أن منتخب بلاده قدم مستوى جيد، بالرغم من الخسارة من كوريا الجنوبية.

وتلقى منتخب قيرغيزستان الهزيمة من كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

وقال كريستينن خلال تصريحات عقب المباراة: "كان لدينا رغبة في الفوز، من أجل تعزيز حظوظنا في التأهل إلى الدور الثاني بكأس آسيا".

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كريستينن تابع: "مشاركتنا هي الأولى في البطولة القارية، وعدم وجود خبر كافية للاعبين، سبب خساراتنا أمام كوريا الجنوبية والصين".

ويحتاج منتخب قيرغيزستان لتحقيق الفوز على الفلبين، على أمل التأهل إلى الدور الثاني كأفضل ثالث.