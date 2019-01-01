مدرب قطر: تحضيرنا للقاء السعودية عاديًا

فيلكس سانشيز يتمنى أن يسير فريقه على نفس المنوال بالبطولة القارية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإسباني فيلكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، على أن فريقه استعد بشكل عادي لمواجهة السعودية، بكأس أمم آسيا.

المنتخب القطري سيواجه نظيره السعودي مساء غدٍ الخميس، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ببطولة كأس أمم آسيا المقامة في الإمارات.

وقال فيلكس سانشيز خلال المؤتمر الصحفي: "التحضيرات كما جرت عادية و نتمنى أن نواصل على نفس المنوال".

المنتخب القطري حجز مقعدًا مع نظيره السعودي في دور الـ16 بكأس آسيا، وذلك قبل الجولة الثالثة، بعد فوزهما في مباراتي الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات.

ويسعى المنتخبين لتحقيق الفوز، من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الخامسة بكأس أمم آسيا، حيث يتساويا برصيد 6 نقاط، ولكن التفوق لمنتخب قطر بفارق الأهداف.