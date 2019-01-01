مدرب قطر : أتواصل مع تشافي خلال البطولة وهدفنا تحقيق إنجازاً تاريخياً

الظروف هي من ساهمت في تغير التشكيل خلال المواجهات الأخيرة، ولكن يبقى الجميع جاهز للمشاركة بشكل أساسي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري الأول لكرة القدم عن فخره بتواجد فريقه في نهائي كأس آسيا 2019.

المدير الفني رد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي البطولة القارية، عن العديد من التغييرات في تشكيل الفريق من مباراة للأخرى، أكد أن الظروف هي من ساهمت في تغير التشكيل خلال المواجهات الأخيرة، ولكن يبقى الجميع جاهز للمشاركة بشكل أساسي.

سانشيز قال عندما وصولنا إلى الإمارات، قررنا تجربة أنفسنا في البطولة وتعاملنا بكل مباراة بشكل منفصل، وقدمنا أفضل ما لدينا حتى الآن، ونتطلع الآن لتحقيق اللقب، رغم صعوبة المواجهة أمام المنتخب الياباني.

وحول الاختلاف بين قطر خلال النسخة الحالية والنسخ السابقة، أكد المدير الفني الإسباني أن اللاعبين قدموا 100% من قدراتهم، وظهروا بشكل أكثر من رائع وسعداء بالتواجد في مباراة النهائي وسنبذل جهدنا لحصد البطولة.

عن طموحه بتحقيق اللقب، أكد أنه بطبيعة الحال سنلعب المباراة وهدفنا هو الفوز، وذلك سيكون أكبر إنجاز في تاريخ كرة القدم القطرية، وسيكون ذلك مؤشر جيد لنا أن الجميع يسير في الطريق الصحيح، سواء من الناحية الإدارية أو الفنية.

المدير الفني علق أيضاً على شكوى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بشأن عدم قانونية مشاركة لاعبين في البطولة، وقال نحن لا نركز سوى على البطولة فقط، ولا نهتم بأي أمر أخر سوى تحقيق البطولة، وذلك لن يؤثر علينا ونمتلك 22 لاعب جاهزون لهذه المواجهة.

حول تواجده في نهائي البطولة بعد فترة طويلة في الكرة القطرية، قال سانشيز أشعر بفخر كبير كوني عاصرت التطور بشكل مباشر في الكرة القطرية.

النجم العراقي 🇮🇶 مهند علي كان في طريقه لـ يزامل رونالدو، لكن ناديه رفض ذلك 🤷‍♂️ pic.twitter.com/L5r67rrxHp — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

وبسؤاله المدير الفني تشافي قائد لحسن الهيدوس ولديه تأثير كبير على جميع اللاعبين وتربطه علاقة قوية، مؤكداً التحدث معه قبل وبعد كل مباراة، مشيراً إلى أنه دائماً ما يمنحنا وجهة نظره ونتطلع إلى أن تكون توقعاته في صالحنا.

وأخيراً كشف المدير الفني عن دور أكاديمية أسباير في الوصول إلى هذا الدور وهل هي شريك نجاح، أكد سانشيز أن الأكاديمية ساهمت بشكل كبير في تقديم أفضل المواهب، وهي ترعي اللاعبين بشكل احترافي جيد.

حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري، قال أن المباراة هي الأهم في حياتنا، ولن نركز على أي جانب سوى تحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق اللقب القاري، ولا ننظر إلى أي شيء أخر الآن.

وحول قيمة المباراة قال الهيدوس، إنها أهم مباراة في تاريخي كلاعب وسأعمل بكل قوة على تقديم كل ما لدي من أجل تحقيق البطولة الأهم في مسيرتي رغم خوض العديد من البطولات.

وبسؤال الهيدوس عن الخبرات التي اكتسبها حسن الهيدوس من التواجد مع قطر في النسخة الماضية، قال اللاعب أن تنفيذ تعليمات المدير الفني والهدوء هو طريق أي منتخب لحصد لقب البطولة.