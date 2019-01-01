مدرب قاسم باشا: تريزيجيه يمتلك عروضًا قوية

مدرب قاسم باشا يتغنى بقدرات تريزيجيه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف مصطفى دنيزلي، المدير الفني لفريق نادي قاسم باشا التركي، عن حصول محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريقه، على العديد من العروض الكبيرة خلال الفترة الماضية.

مدرب قاسم باشا قال خلال تصريحات لموقع "فوتبول أرينا": "كانت هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع تريزيجيه، ولكن النادي رفضها متمسكًا ببقاء اللاعب".

مصطفى دنيزلي تابع: "تريزيجيه لاعب ناجح وموهوب، ويمتلك موهبة كبيرة، وهذا الاهتمام الكبير من الأندية الكبيرة، ما هو إلا رد فعل على قدراته العالية".

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وكان نادي جالطة سراي التركي، قد حاول التعاقد مع تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن إدارة قاسم باشا تمسكت باللاعب.

تريزيجيه شارك مع قاسم باشا على مدار موسمين في 61 مباراة، تمكن خلالهم تسجيل 23 مباراة وصناعة مثلهم لزملائه في مختلف البطولات.