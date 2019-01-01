مدرب فيورنتينا يرفض كشف تكتيك مباراة إنتر
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أبدى ستيفانو بيولي مدرب فيورنتينا اعتقاده بأن مواجهة فريقه ضد إنتر ميلان ستكون ممتعة للغاية.
وقال بيولي:"إنتر في حالة رائعة، ولكننا أيضاً في حالة ممتازة. نريد أن نحارب بكل قوتنا وجودتنا للحصول على هذا الفوز".
وأوضح:"أعتقد أنها ستكون مباراة ممتعة للغاية، لا يمكنني الحديث عن التكتيك الذي سنستخدمه لأن إنتر خصم كبير وقوي".
وتابع:"هم ليسوا بحاجة لمساعدة إضافية، أعتقد أنها ستكون 11 ضد 11، بجماهيرنا وملعبنا يساندنا لأجل الفوز".
وتقام المباراة غداً ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإيطالي.