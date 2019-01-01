مدرب فيورنتينا يرفض كشف تكتيك مباراة إنتر

بيولي يعد الجماهير بمباراة ممتعة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ستيفانو بيولي مدرب فيورنتينا اعتقاده بأن مواجهة فريقه ضد إنتر ميلان ستكون ممتعة للغاية.

وقال بيولي:"إنتر في حالة رائعة، ولكننا أيضاً في حالة ممتازة. نريد أن نحارب بكل قوتنا وجودتنا للحصول على هذا الفوز".

وأوضح:"أعتقد أنها ستكون مباراة ممتعة للغاية، لا يمكنني الحديث عن التكتيك الذي سنستخدمه لأن إنتر خصم كبير وقوي".

وتابع:"هم ليسوا بحاجة لمساعدة إضافية، أعتقد أنها ستكون 11 ضد 11، بجماهيرنا وملعبنا يساندنا لأجل الفوز".

وتقام المباراة غداً ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإيطالي.