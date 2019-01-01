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كأس آسيا

مدرب فيتنام: لم نصعد بالحظ وتصريحاتي نقلت خطأ

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هل ترجمة تصريحات مدرب فيتنام كانت خاطئة؟

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد الكوري الجنوبي بارك هانج سيو، المدير الفني لمنتخب فيتنام، على أن فريقه لم يصعد في كأس أمم آسيا 2019 بالحظ، وأن هناك بعض التصريحات نقلت عنه بالخطأ.

المنتخب الأردني ودع كأس أمم آسيا 2019، بعد الخسارة من نظيره الفيتنامي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مدرب فيتنام قال خلال المؤتمر الصحفي: "لم أقل أن الحظ غاب عنا خلال مباراة العراق، وربما نقلت تصريحاتي بشكل خاطئ".

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المدرب الكوري تابع: "التأهل هو أنسب رد على من انتقدوني من الإعلام الفيتنامي، ولم أتوقع أن يلعب الأردن بهذا الحذر".

منتخب فيتنام صعد إلى ربع نهائي كأس آسيا، منتظرًا الفائز من مباراة اليابان والسعودية، والتي ستقام غدٍ الأثنين بكأس أمم آسيا.

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