مدرب فيتا كلوب: نشعر بالندم ونسعى للتعويض أمام الأهلي

المدير الفني للفريق الكونغولي يندم على أخطاء فريقه ويطمح للفوز على نظيره المصري

أكد فلوران إيينجي مدرب فريق فيتا كلوب الكونغولي، أنه يسعى لتحقيق الفوز على الأهلي المصري، لمعالجة أخطاء المباراة الماضية أمام شبيبة الساورة.

فيتا كلوب يستضيف الأهلي غداً السبت، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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الفريق الكونغولي فرط في نقطتين أمام شبيبة الساورة مكتفياً بالتعادل، ليتأزم موقفه في المجموعة.

وقال إيينجي قبل المباراة:"نحن مقبلون على مباراة كبيرة جداً وتواجهنا العديد من الضغوط".

وأضاف:"قمنا بالعديد من الأخطاء أمام الساورة وتعادلنا على ملعبنا ونحاول حتى الآن لإصلاحها".

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كازدي كاسونجو مهاجم الفريق كانت له كلمة هو الآخر حيث تابع:"المباراة ستكون لـ90 دقيقة سنحاول التركيز ونتعامل مع الأمور بكل أريحية من أجل الفوز".

يذكر أن فيتا يحتل المركز الأخير بالمجموعة الرابعة بأربع نقاط، بينما يأتي الأهلي في الصدارة وفي رصيده 7 نقاط.