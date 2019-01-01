مدرب فولهام الجديد يكشف عن رسالة أليكس فيرجسون له

المدرب الإنجليزي سكوت باركر المدير الفني لفريق فولهام يكشف عن رسالة السير أليكس فيرجسون له ونصائح المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد بعد توليه تدريب

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب الإنجليزي سكوت باركر المدير الفني لفريق فولهام عن سعادته الكبيرة بكل رسائل الدعم التي تلقاها في الساعات الأخيرة بعد الإعلان عن توليه لتدريب فريق فولهام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني الجديد للفريق وأكد من خلالها أنه تلقى العديد من الرسائل كان أهمها من السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد.

وقال سكوت: “ليس لدي العديد من الأصدقاء لكن مساء الأمس هاتفي كان يضرب كثيرًا بسبب كثرة الرسائل التي تلقيتها بعد الإعلان".

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وأضاف: "اكتشفت أن السير أليكس فيرجسون أرسل برسالة لي، لقد كانت رسالة رائعة، وأمر مذهل منه أن يقوم بذلك".

وأكمل: "فكرت في الأمر أنه اقتطع من وقته وكتب رسالة طويلة مليئة بالتفاصيل ومنحني من خلالها النصائح وكان ملهمًا حقًا".

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وعن توليه لتدريب فولهام قال: "الأمر ليس سهلًا والموقف سيكون أصعب بمواجهة الفرق الكبرى، علينا أن نتمتع بالمزيد من التوازن، أتمنى أن أستطيع تمرير حماسي وشغفي للفريق".