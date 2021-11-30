مدرب فنون قتالية السبب وراء عودة هالاند السريعة من الإصابة!

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن السبب الرئيسي في عودة النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند للملاعب من إصابته الأخيرة بشكل مبكر.



جاء هذا بحسب ما أوضحت إذاعة "دورتموند فوخيه"، والتي أكدت أن هالاند استعان بأحد مدربي فنون القتال الحرة من أجل مساعدته على الشفاء.

وأوضحت الإذاعة أن ذلك المدرب يدعى جون حداد، وكان العمل معه هو السبب الأساسي في عودة هالاند بشكل مبكر للملاعب.

ويستطيع حداد بحسب ما ذكرت الإذاعة التعرف على أي اختلال محتمل في المفاصل، وهو ما يسرع من عملية الاستشفاء.

وأكد المدرب أنه لم يسبق له أن عمل مع رياضي بنفس رغبة هالاند ومعدلات العمل الخاصة به في تصريحات لنفس الإذاعة.

وقال حداد: "لم يسبق لي أن عملت مع شخص مثل هالاند من قبل، الأمر مشرف بالنسبة لي أن أعمل معه".

جدير بالذكر أن هالاند كان قد عاد من الإصابة ونجح في تسجيل هدف تأكيد الفوز لبوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج يوم السبت الماضي.