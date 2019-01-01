مدرب فلسطين: نسعى لخطف نقاط مباراتنا أمام سنغافورة

فلسطين حقق الفوز في المباراة الأولى أمام أوزباكستان

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب فلسطين عن مباراة سنغافورة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب الفلسطيني قد حقق فوزًا غاليًا على أوزباكستان، ضمن الجولة الأولى بهدفين دون رد خلال التصفيات.

وقال ولد علي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة سنغافورة: "الفوز في المباراة الأولى حافز قوي للاعبي فلسطين أمام سنغافورة".

وأضاف: "سنلعب أمام سنغافورة أمام جمهوره وفي أرضه، ستكون مواجهة صعبة للغاية وهو منتخب مميز للغاية ونسعى لتحقيق الانتصار".

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وتابع ولد علي: "هدفنا حصد النقاط الثلاثة من أجل أخذ دافع قوي خلال المباريات المقبلة في التصفيات، ونتدرب بشكل قوي من أجل اللقاء".