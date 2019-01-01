مدرب فلسطين: مصيرنا بأيدينا وليس بيد الأردن

المنتخب الفلسطيني يتطلع للفوز على الأردن

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، على أن مباراة فريقه أمام الأردن، أشبه بالمباراة النهائية، ولا تحتمل إلا الفوز فقط.

المنتخب الفلسطيني سيواجه نظيره الأردني، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس أمم آسيا.

وقال مدرب فلسطين خلال المؤتمر الصحفي: "تحدثنا إلى اللاعبين بعد مباراة أستراليا، الجميع جاهز ومستعد للتضحية بالجهد وكل شيء، من أجل التأهل وتحقيق شيئًا تاريخيًا".

إعفاء الحكم الماليزي محمد أميرول من إدارة أي مباريات في #كأس_آسيا2019، بعد الأخطاء التحكيمية خلال مباراة #عمان و #اليابان.🗣️#آسيا_مع_جول

🗣️ pic.twitter.com/kCyJlUYLrf — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 14, 2019

المدرب الجزائري تابع: "لعبنا أمام سوريا وأستراليا بقوة،ولكن هناك بعض الأخطاء الفنية ارتكبناها، ولكن حال ارتكاب أخطاء تعاقب".

نور الدين ولد علي أردف: "مباراة الغد ستكون مختلفة عن المباراتين السابقتين بالنسبة للمنتخب الأردني، ولكن سنكون جاهزين لكل الفرضيات ومصيرنا بأيدينا وليس بيد الأردن".

المنتخب الفلسطيني يحتاج للفوز على نظيره الأردني، على أمل الصعود إلى دور الـ16 بكأس آسيا، كأفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات.