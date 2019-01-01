مدرب فلامنجو يؤكد الاتفاق مع ميلان على رحيل ليو دوراتي

جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي يؤكد على اتفاق فريقه مع ميلان الإيطالي برحيل ليو دوراتي عن ناديه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جورج جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي عن توصل فريق لاتفاق مع نظيره ميلان الإيطالي يقضي برحيل ليو دوراتي عن فريقه لصالح الروسونيري.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها جيسوس لصالح "راديو برازيل" وأكد خلالها أن كل شيء تم الاتفاق عليه ولا يتبقى سوى الإعلان بشكل رسمي.

وقال جيسوس: "أنا متأكد أن دوراتي سينضم لصفوف ميلان، كل شيء انتهى، ونحن نتحضر لرحيله لأوروبا، أتمنى له كل الحظ".

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ميلان كان قد تقدم بعرض قيمته ١١ مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وسيكون عقد اللاعب مع الروسونيري لمدة خمس أعوام تبدأ من الموسم الجديد وتنتهي في ٢٠٢٣، لينتهي صراع روما مع ميلان على ضم اللاعب.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد قدم مستويات طيبة رفقة فريق فلامنجو في الفترة الماضية، وشارك في ١٠٠ مباراة منذ بدايته في عام ٢٠١٦.