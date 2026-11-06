مدرب فرنسا رحب بالفكرة .. كواليس تفضيل ريال مدريد مورينيو على ديشان

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كان ديدييه ديشان متلهفًا ليصبح المدرب الجديد لريال مدريد هذا الصيف قبل أن يختار النادي الإسباني تعيين جوزيه مورينيو بدلًا منه. ويقوم المدرب السابق لمنتخب فرنسا الآن بتقييم خياراته وسط اهتمام تردد عن مانشستر يونايتد ويوفنتوس اللذين يعانيان.

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تفويت الفرصة في تدريب ريال مدريد

أنهى ديشان فترته المميزة التي استمرت 14 عامًا في تدريب منتخب فرنسا في يوليو عقب الخسارة المثيرة أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم. ويخلد المدرب البالغ من العمر 58 عامًا حاليًا إلى الراحة بينما ينتظر ظهور تحدٍ جديد ومثير.

ومع ذلك، كان بإمكان بطل كأس العالم العودة إلى التدريب على الفور تقريبًا. فوفقًا لـFoot Mercato، كان ديشان مهتمًا للغاية بتولي تدريب ريال مدريد. فقد رغب في أن يحل محل ألفارو أربيلوا في العاصمة الإسبانية عقب انتهاء كأس العالم. لكن في نهاية المطاف، قرر ريال مدريد تعيين مورينيو بدلًا منه.

بيئة مثالية في العاصمة الإسبانية

كان ريال مدريد ليمثل وجهة مثالية لديشان نظرًا للمكانة الهائلة للنادي. كما كان ليوفر بيئة مألوفة للمدرب الفرنسي. فديشامب يتحدث الإسبانية بطلاقة بالفعل، بعدما أمضى عامًا لاعبًا في صفوف فالنسيا خلال موسم 2000-01.

علاوة على ذلك، كانت الصفقة لتعيد لمّ شمله مع عدد من لاعبيه الدوليين السابقين. فتشكيلة ريال مدريد الحالية تضم كتيبة فرنسية قوية. وكان ديشان ليجتمع مع كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني وفيرلاند ميندي وإبراهيما كوناتي في سانتياجو برنابيو.

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مانشستر يونايتد يتواصل

ورغم تفويت فرصة تدريب ريال مدريد، لا يزال المدرب السابق لمنتخب فرنسا شخصية مطلوبة بشدة في سوق المدربين. وتزعم التقارير ذاتها أن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع ديشان لطلب معلومات حول مدى جاهزيته.

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ويبحث نادي الدوري الإنجليزي الممتاز بنشاط في السوق في ظل استمرار الضغط الهائل على المدرب الحالي مايكل كاريك في أولد ترافورد. ويرى مانشستر يونايتد في المدرب الفرنسي صاحب الخبرة حلًا محتملًا لمعاناته المستمرة. لكن تفيد التقارير بأن ديشان غير متحمس لفكرة الانتقال إلى شمال إنجلترا. والمدرب البالغ من العمر 58 عامًا مستعد للاستماع إلى العروض، لكنه لا يتسرع في اتخاذ قراره بشأن منصبه التدريبي المقبل.

في انتظار الفرصة الأوروبية المناسبة

ديشامب مستعد للتحلي بالصبر وهو يدرس خياراته للمستقبل. وقد ينتظر المدرب المخضرم حتى الصيف المقبل قبل استئناف مسيرته التدريبية رسميًا.

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وإلى جانب مانشستر يونايتد، ارتبط اسم ديشان بقوة أيضًا بيوفنتوس في الأيام الأخيرة. وتفيد التقارير بأن النادي الإيطالي يفكر في الانفصال عن مدربه لوتشيانو سباليتي في المستقبل القريب. أما في الوقت الحالي، فسيواصل ديشان متابعة المشهد عبر الدوريات الأوروبية الكبرى. ولا يزال في موقف قوي يسمح له بالظفر بمنصب رفيع عندما تلوح له الفرصة المناسبة أخيرًا.