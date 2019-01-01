مدرب غينيا يُرشح مصر للفوز بالكان .. وكيتا: صلاح أخي الكبير

رشح المدير الفني للمنتخب الغيني بول بوت، خصمه المصري، للفوز ببطولة الأمم الأفريقية التي ستقام على أراضي الفراعنة بداية من يوم الجمعة المقبل.

وفي حديث المدرب البلجيكي مع فضائية (ON)، قبل اللقاء الودي ضد أصدقاء محمد صلاح ضمن استعدادات كلا المنتخبين للكان، وضع بوت البلد المستضيف للبطولة على قائمة المرشحين للتتويج باللقب، وذلك لتسلحه بصلاح، الذي يعيش أفضل لحظاته كلاعب.

وأيضا تطرق لعامل الأرض والجمهور، وتاريخ الفراعنة مع البطولة، باعتبارهم كبار القارة، بمعانقة الأميرة الأفريقية 7 مرات من قبل، أكثر من أي منتخب إفريقي آخر.

في الوقت ذاته، ألمح إلى جاهزية نجم منتخبه وزميل أبو مكة في "أنفيلد روود" نابي كيتا، لخوض مباريات المنتخب الغيني بداية من الدور الأول، نظرًا لتحسن حالته بعد تعافيه من إصابته التي قضت على مستقبله مع أحمر الميرسيسايد، منذ مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ضد برشلونة.

كما أجرى مراسل القناة الرياضية مقابلة أخرى مع كيتا، الذي أثنى بدوره على ترحيب الجمهور المصري له، بتوجيه التحية له مع دخوله أرضية ملعب "الجيش" ببرج العرب، الذي سيستضيف سهرة اليوم.

وكشف بعض الأسرار الخاصة عن علاقته بصلاح، والمساعدة التي وجدها من أيقونة الفراعنة في بداية رحلته في "الأنفيلد" الصيف الماضي، كما نشاهد أدناه في مقطع الفيديو.

لقاء خاص مع مدرب غينيا ونجم المنتخب نابي كيتا وحديث عن هدية صلاح له قبل مواجهة مصر#أون_سبورت#ONSPORT#ستاد_إفريقيا pic.twitter.com/aoqYA9oGuK — ON Sport (@ONsportEg) June 16, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيفتتح البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل، بعدها سيواجه جمهورية الكونغو ثم أوغندا لحساب المجموعة الأولى، بينما المنتخب الغيني سيكون على موعد مع الثلاثي مدغشقر، نيجيريا وبروندي في المجموعة الثانية.