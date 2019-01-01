مدرب عمان: سنكافئ أنفسنا بالفوز على تركمانستان

هل ينجح المنتخب العماني في تحقيق فوز كبير يؤهله إلى دور الـ16 بكأس آسيا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بيم فيربيك، المدير الفني لمنتخب عمان، على أن فريقه يسعى لمكافأة نفسه بالفوز على تركمانستان غدٍ الخميس، لأن الفوز سيمنحه بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بكأس أمم آسيا.

المنتخب العماني سيواجه نظيره تركمانستان غدٍ الخميس، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم آسيا المقامة في الإمارات.

مدرب عمان قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لعبنا بشكل جيد جدًا أمام أوزبكستان ثم اليابان، ولكن الشيء الوحيد الذي قلته هو أننا لم نكافئ أنفسنا على الأداء خاصة أمام في المباراة الأولى".

المنافسة ليست داخل الملعب فقط.. هناك منافسة أخرى بين جماهير ميلان ويوفنتوس خارج ملعب الجوهرة. 🏟



( 📸: @gsaksa) pic.twitter.com/6vRhN9sUqk — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

بيم فيربيك تابع: "الآن حان الوقت للعب بنفس المستوى الجيد، ولكن سنكافئ أنفسنا بتحقيق الانتصار، الذي قد يؤهلنا إلى الدور الثاني".

واختتم المدرب الهولندي تصريحاته مشددًا على أن فريقه يجب أن يظهر في أفضل حالاته، وأن يسجل في الدقائق الأولى من أجل تحقيق الفوز.

عمان يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة، بدون أي نقاط، حيث لم يستطع الفوز على أوزبكستان واليابان.