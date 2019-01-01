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كأس آسيا

مدرب عمان : سنقدم أفضل ما لدينا أمام إيران

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عمان انتزعت بطاقة صعود ضمن أفضل 4 فرق بالمركز الثالث في المجموعات الست وبفارق الأهداف

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني بيم فيربيك مدرب المنتخب العماني على أحقية التأهل إلى دور الـ16 في مسابقة كأس آسيا 2019، المقامة حالياً في الإمارات.

عمان انتزعت بطاقة صعود ضمن أفضل 4 فرق بالمركز الثالث في المجموعات الست وبفارق الأهداف بعدما حصدت 3 نقاط فقط.

مدرب المنتخب العماني قال في تصريحاته قبل مواجهة المنتخب الإيراني : حققنا تأهلاً تاريخياً إلى الدور ثمن نهائي بكأس آسيا، مشيراً إلى أنهم ينتظرون مواصلة المشوار في البطولة وليس الاكتفاء بالتأهل.

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المنتخب العماني حل ثالثاً في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط فقط، ليضرب موعداً مع متصدر المجموعة الرابعة منتخب إيران صاحب الذي جمع 7 نقاط.

المدرب الهولندي شدد في تصريحاته أن مواصلة المشوار في البطولة حلم مشروع للجميع، خاصة وأن أدوار أقصاء المغلوب تتطلب بذل جُهد مُضاعف من الجميع وهو ما سنحاول العمل عليه.

وحول مواجهة المنتخب الإيراني في المباراة المقبلة، أكد فيربيك أن المباراة لن تكون سهلة عليهم، ولكنهم تابعوا مباريات المنافس جيداً وسيقاتلون حتى النهاية.

يُذكر أن مباراة منتخبي عمان وإيران ستقام غداً الأحد في أبوظبي وبالتحديد على ملعب مدينة زايد الرياضية.

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