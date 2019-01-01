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الدوري المصري الممتاز

مدرب طلائع الجيش: قائد إنبي اعتدى عليا خلال المباراة

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لوك إيميل يؤكد أنه لم يرى مثل تلك الأمور في أوروبا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف البلجيكي لوك إيميل، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تعرضه للاعتداء من جانب قائد فريق إنبي رامي صبري، خلال المباراة التي جمعت بينهما.

إيميل قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "تعرضت للاعتداء من جانب قائد إنبي أثناء المباراة، حيث جاء ذلك في المنطقة الفنية، دون أي خطأ من جانبي".

المدرب البلجيكي تابع: "وبعد ما فعله رامي صبري، جاء الجهاز الفني لإنبي وحاول الاعتداء علي بدلًا من الاعتذار عن ما بدر من اللاعب".

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لوك إيميل أشار إلى أنه لم يشاهد شيء كهذا في دوري أبطال إفريقيا، حيث قال: "شاهدتم ما فعله نادي تشيلسي مع عضو الجهاز الفني، بعد سلوكه ضد مورينيو، وهذا الأمر غير مقبول".

واختتم المدير الفني لطلائع الجيش حديثه، مؤكدًا على أن قائد إنبي اعتذر له عقب نهاية المباراة، مبديًا استياءه من تصرف الجهاز الفني لإنبي.

وفاز إنبي على طلائع الجيش بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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