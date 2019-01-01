مدرب صن داونز: نحن أولاد صغار بجوار الأهلي واحتفلنا كما حدث أمام الزمالك

الشياطين الحمر لم يتلقوا هزيمة مثل هذه من قبل خلال تاريخهم الأفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي، على احترامه للأهلي المصري رغم هزيمته المخزية، موضحًا أن احتفالات فريقه المبالغ بها تأتي من حجم الشياطين الحمر.

الشياطين الحمر تلقوا الهزيمة أمام الفريق الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أؤكد على احترامي للأهلي، إذا نظرنا على قميص صن داونز سنجد نجمة واحدة فقط، لكن الأحمر لديه الكثير، نحن بالنسبة له أولاد صغار ولم نصل إليه بعد، حتى أن النتيجة التي حققناها اليوم قد لا تتكرر مرة ثانية، لذلك نحتاج للفرحة وسمحنا للاعبين أن يفرحوا".

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وأضاف: "لعبنا النهائي من قبل وفزنا أمام الزمالك 3-0، وبعد المباراة احتفلنا كما نحتفل اليوم، لأن هذا تاريخ بالنسبة لنا، على جانب آخر عندما فزنا على أهلي بني غازي الليبي 5-0 من قبل، لكن لم نحتفل بهذه الطريقة، لأن الاحتفالات تكون على قدر المنافسين".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام على ملعب الجيش بالسويس، في 13 من إبريل الجاري.

وكان الفريق الجنوب أفريقي قد خطف اللقب الأفريقي من الزمالك من قبل عام 2016، عندما فاز أمامه في الذهاب 3-0، ثم خسر الإياب بمصر 1-0.