مدرب صن داونز: الأهلي أكبر من الوداد المغربي ونحن "أولاد" بالنسبة لهم

بيتسو موسيماني يتحدث عن مواجهة الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، على أن الأهلي يعد الأكبر في قارة إفريقيا، قبل منافسته في دوري أبطال إفريقيا.

بيتسو قال خلال تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "الأهلي المصري أكبر من فريق الوداد البيضاوي المغربي، ونحن أولاد مقارنة به".

مدرب صن داونز تابع: "الأهلي قام بأشياء لا تصدق من حيث الصفقات، يكفي صفقة وادة وصلت قيمتها إلى 6 ملايين دولار" - يقصد صفقة حسين الشحات - .

"المركز الثاني بالنسبة للأهلي لا يختلف عن المركز الأخير" 🗨️



ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي 🗣️ pic.twitter.com/yJg9iYnufv — جول مصر (@goaleg) April 4, 2019

بيتسو موسيماني أردف: "الأهلي استعاد رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي، وقام بتدعيم صفوف الفريق بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

واختتم مدرب صن داونز تصريحاته قائلًا: "أطالب بمنح جنوب إفريقيا مقعدين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومثلهما في كأس الكونفدرالية".

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الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز، مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.