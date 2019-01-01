مدرب شيفيلد يؤكد على ثقته في ضم حارس مانشستر يونايتد

كريس ويلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يؤكد على ثقته في الحصول على خدمات حارس فريق مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف كريس ويلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد عن اقتراب فريقه من الحصول على خدمات الحارس دين هندرسون من مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ويلدر وأكد من خلالها على ثقته التامة في انضمام اللاعب من جديد لصفوف الفريق العائد للدوري الإنجليزي.

وقال ويلدر: "أنا كلي ثقة أن صفقة عودة دين هندرسون لنا من جديد ستتم خلال ثلاثة أو أربعة أيام، لدي ثقة كبيرة في ذلك".

ماجواير يحلم بالسير على خطى فيرديناند في مانشستر يونايتد

وأضاف: "هو لاعب مذهل، وقدم معنا موسم أكثر من رائع خلال العام الماضي، ويريد أن يعود لنا من جديد ليخوض الموسم المقبل في صفوفنا".

وأكمل: "أنا دومًا أحترم مانشستر يونايتد، لكن اللاعب يريد العودة لنا ليلعب كرة القدم بشكل مستمر، وهذا أمر هام لأي لاعب شاب".

جدير بالذكر أن هندرسون كان أحد العناصر الأساسية في صعود فريق شيفيلد يونايتد من جديد للدوري الإنجليزي، حيث شارك في ٤٦ مباراة خرج منهم بـ ٢١ لقاء بشباك نظيفة وتلقى ٤١ هدفًا فقط.