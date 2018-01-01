مدرب شبيبة الساورة: جماهيرنا تشتاق لرؤية الأهلي بالجزائر

المدير الفني للفريق الجزائري يتحدث عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

علق نبيل نغيز، مدرب فريق شبيبة الساورة الجزائري، على قرعة دوري أبطال إفريقيا، والتي أوقعته مع النادي الأهلي.

الساورة وقع في المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا شبيبة الساورة وفيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني.

نغيز قال خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "وقعنا في مجموعة صعبة للغاية، مع الأهلي نادي القرن الإفريقي، وفيتا كلوب وسيمبا أقل قوة منه".

مدرب الفريق الجزائري تابع: "سنلعب للآخر لحظة في البطولة، وسندافع عن حظوظنا بقوة من أجل الصعود إلى ربع النهائي".

جول 25 - حمدي نوح مكتشف اللاعب: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته#جول25 https://t.co/AorkjcQfrL pic.twitter.com/XGD3YKwzlM — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

نبيل نغيز أردف: "كل الفرق قوية وستلعب على الفوز، سواء داخل الملعب أو خارجه، لأنه لا يوجد فارق بين اللعب على ملعبك أو خارجه".

واختتم مدرب شبيبة الساورة تصريحاته قائلًا: "جماهير نادينا متشوقة لرؤية الأهلي في الجزائر، لأن هذا الأمر تاريخيًا".

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ 6 سنوات، وتعويض إخفاق النسختين الماضيتين، بعد الخسارة في النهائي.