مدرب شباب الأهلي: لا مجال للإحصائيات في مواجهة الظفرة

أوابارينا يشيد بخصمه في نهائي كأس رئيس الدولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض الأرجنتيني أوابارينا؛ المدير الفني لشباب الأهلي الإماراتي، التعويل على تاريخ فريقه الكبير في بطولة كأس رئيس الدولة خلال مواجهة الظفرة، مؤكدًا أن صاحب الجهد الوفير في المباراة هو من سيتوج باللقب بعيدًا عن التاريخ.

ويلتقي شباب الأهلي بالظفرة مساء غدٍ الإثنين، على استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس رئيس الدولة.

الأرجنتيني قال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الحظوظ متساوية لكلا الفريقين للحصول على اللقب، لأنه في مثل هذه المباريات لا مجال للإحصائيات والأرقام السابق والتصريحات، هو لقاء 90 دقيقة، من يبذل فيه الجهد سيكون الأجدر باللقب".

الاتحاد الإماراتي: نجهز لنهائي مميز يليق بكأس رئيس الدولة

وأضاف: "نحن من جانبنا نسعى للفوز بهذه البطولة المهمة التي تحرص كل الأندية على التتويج بها لأهميتها الكبيرة، بجانب أن من يحصد اللقب سيشارك بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، لذلك نتمنى أن نقدم المستوى المأمول ونحصد اللقب الغالي".

مدرب شباب الأهلي تابع: "كمدرب أضع دائمًا أمامي هدف المنافسة على البطولات، ما حققناه الموسم الجاري نتاج عمل جماعي، نحن لدينا لاعبون مميزون، ونجد دعمًا كبيرًا من الإدارة على كافة المستويات، وكل هذه العوامل لها تأثير إيجابي على مسيرة الفريق".

واختتم: "ما أطلبه من اللاعبين دائمًا هو عدم الاسترخاء وضرورة احترام المنافسين، مواجهة الغد ستكون صعبة، لأن الظفرة فريق جيد ولديه طموح كبير ويمتلك لاعبين مميزين حققوا نتائج طيبة الموسم الجاري، وأعتقد أنه لن يكون منافسًا سهلًا".

يذكر أن شباب الأهلي حقق اللقب من قبل ثماني مرات، كأكثر الفرق تحقيقًا للقب بالتساوي مع الشارقة، بينما يبحث الظفرة عن لقب الكأس الأول له في لقاء ليلة غد.