مدرب شباب الأهلي: لا يشغلني غضب آيوفي من قراري

أروابارينا تحدث عن غضب لاعبه بعد استبداله في كأس رئيس الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

لم يهتم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، باستياء مهاجمه جايمي آيوفي في مباراة النصر بكأس رئيس الإمارات.

وشهدت مباراة شباب الأهلي دبي أمام النصر، في ربع نهائي كأس رئيس الإمارات أمام النصر، غضب واضح على الإكوادوري جايمي آيوفي، بعدما تم استبداله.

وعلق أروابارينا على استياء آيوفي حيث قال: "هذا أمر طبيعي، ولا يوجد لاعب يحب الخروج من الملعب، وهذا الأمر لا يشغلني في المقام الأول".

المدرب الأرجنتيني تابع: "لا يشغلني غضب لاعبي من قراراتي، ولكن ما يشغلني هو اتخاذ قرارات بهدوء لتصب في مصلحة الفريق".

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رودولفو أروابارينا أردف: "تحدثت مع آيوفي، وفي تلك المباراة لم يكن في كامل تركيزه، وأنا متأكد من أنه يمتلك مستوى أفضل".

💬- زوران: تابعنا مباريات لفريق #الاتحاد، وهو فريق يملك الشراسه ولا توجد أسرار بين الخصوم. pic.twitter.com/ls8vFVORfO — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 15, 2019

وعن مواجهة عجمان، قال المدرب البرتغالي: "المواجهة ستكون صعبة، وذلك لأنه فريق عنيد ومتماسك ويفرض على خصومه التركيز الكامل".

صاحب الـ43 عامًا اختتم حديثه قائلًا: "اللاعبون متفهمون بأننا ننتظر شهرين صعبين فبراير ومارس، فسنلعب أمام 3 فرقٍ منافسة على الصدارة، ولكن التركيز حاليًا على تخطي مباراة عجمان".

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