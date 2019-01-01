مدرب شباب الأهلي: صفوفنا مكتملة؟ كرة القدم ليست مثل الرياضيات

رودولفو أروابارينا يتحدث عن نهائي كأس الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، على أن نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، سيكون رائعًا بين فريقه والوحدة، لأنهما ناديين كبيرين.

أروابارينا قال خلال المؤتمر الصحفي: "الوحدة قدم موسمًا رائعًا ولم يخسر أي مباراة، ونسبة فوز الفريقين تصل إلى 50%، ونركز على التفاصيل الصغيرة التي ستصنع الفارق".

مدرب شباب الأهلي تابع: "صفوفنا مكتملة أكثر من الوحدة؟ كرة القدم ليست مثل الرياضيات، 1 + 1 لا يساوي 2 بالضرورة، نركز على فريقنا فقط من اليوم الأول".

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وعن لعب المباراة على نفس الملعب الذي خسر فيه البطولة سابقًا، قال رودولفو: "لحسن حظ الفريق أنني لا أشارك على أرض الملعب. حسنا، إذا تحدثنا بجدية، يختلف هذا النهائي عن تلك المباراة التي كنت أدرب فيها فريق الوصل. الوحدة فريق كبير، لكننا فريق كبير أيضا ونسعى للتتويج".

ويواجه شباب الأهلي دبي نظيره الوحدة مساء غدٍ الجمعة، في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.