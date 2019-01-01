مدرب شباب الأهلي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري بالرغم من فارق النقاط مع الشارقة

مدرب شباب الأهلي دبي سيقاتل على لقب الدوري لآخر نفس مع فريقه أمام الشارقة

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لنادي شباب الأهلي دبي على أن فريقه لم يفقد الأمل في الصراع على لقب الدوري، بالرغم من فارق التسع نقاط عن الشارقة المتصدر.

ويستعد شباب الأهلي دبي لمواجهة الوحدة يوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي للمباراة: " مستمرون في المنافسة في بطولة الدوري، لا بد أن نكون في كامل استعدادنا للمواجهة المهمة، سنعمل على علاج أي سلبيات تظهر للفريق من أجل إسعاد الجمهور".

وواصل: " بذلنا مجهودًا كبيرًا للحصول على المركز الثاني الذي تحقق بالعمل الجاد، في المرحلة المقبلة لا بد من التركيز مع اللاعبين والكفاح للتمسك بهذا المركز، لا بد أن نسعى للتقدم ذا ما سنحت لنا الظروف، لكن كل المباريات المقبلة صعبة".

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وتابع: " تركيزنا الكامل في الفترة الراهنة على المباريات التي تواجهنا ولا وقت للتفكير في أي شيء غير ذلك، حالياً نكرس كل جهودنا لإعداد الفريق بالصورة المطلوبة لمباريات الدوري والتحضير لنهائي كأس رئيس الدولة".