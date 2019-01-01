مدرب شباب الأهلي دبي يتحدث عن مواجهة بني ياس الصعبة

مواجهات قوية في الأمتار الأخيرة من دوري الخليج العربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأرجنتيني رولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي دبي، قبل مواجهة بني ياس ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويواجه شباب الأهلي نظيره بني ياس ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الخليج العربي قبل مباراة واحدة فقط عن نهاية المنافسات بالموسم الحالي.

وقال أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "لدينا مباراة مهمة وصعبة في مواجهة فريق قوي يملك لاعبين مميزين، بني ياس قدم مستوى مقنع وحقق نتائج طيبة خلال مشوار الدوري، واللاعبون ظهروا بصورة جيدة مكنت الفريق من الحصول على مركز جيد في ترتيب الدوري".

وأَضاف: "تحضيراتنا سارت بصورة جيدة في الفترة السابقة، كان التركيز خلالها على الاستشفاء، العمل يتواصل بجدية من أجل المحافظة على المركز الثاني الذي يحتله الفريق حالياً، وسنكون بعدها في انتظار نتائج بقية الفرق في المباريات المقبلة".

وتابع مدرب شباب الأهلي: "بالنسبة للمنافسة على المركز الأول، الشارقة يتفوق علينا بثلاث نقاط ولديه أفضلية المواجهات المباشرة، من جانبنا كل التركيز منصب حالياً على الفريق وتجهيز اللاعبين لمواصلة تحقيق الانتصارات، حتى نبقى في قلب المنافسة إلى نهاية البطولة".

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واختتم أروابارينا: " قدمنا مباريات جيدة خلال البطولة، وخسرنا في بعض المواجهات رغم الأفضلية، لم أندم على أي خسارة في الدوري لأن هذه هي طبيعة كرة القدم، المهم عندي هو أن يستمر تركيز اللاعبين وأن يتواصل العمل حتى آخر مباراة في البطولة".

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 50 نقطة على بعد 3 نقاط عن المتصدر الشارقة بـ53 نقطة.