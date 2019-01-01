مدرب شباب إسبانيا يكشف سبب عدم استدعاء فاتي

الأوراق تعطل التحرك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً إتمام إجراءات تجنيس أنسو فاتي لاعب برشلونة الواعد للعب بقميص لا روخا.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي:"أنسو فاتي ليس معنا في القائمة لأنه ليس متاحاً لنا في الوقت الحالي".

وأضاف:"بمجرد أن يصبح متاحاً سيكون خياراً يثير اهتمامنا، ولكن الأوراق القانونية لم يتم الانتهاء منها بعد، إنه ليس جاهزاً".

وأوضح:"سنقوم بالخطوات اللازمة إذا كان بمقدورنا إنهاء هذا الأمر".

يذكر أن فاتي المولود في غينيا بيساو كان قد سجل وصنع في مشاركته الأساسية الأولى مع برشلونة ضد فالنسيا والتي انتهت بفوز الكتلان 5-2.