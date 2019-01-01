مدرب شباب إسبانيا مادحًا فاتي: موهبته غير عادية

مدرب شباب لا روخا يتغزل في جوهرة برشلونة

استفاض مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي في مدح جوهرة برشلونة أنسو فاتي، واصفًا موهبته "بالمذهلة"، وذلك في حديثه مع وسائل الإعلام اليوم الأربعاء.

ورغم التراجع الواضح في مردود صاحب الـ16 عامًا مع الكتالان في الآونة الأخيرة، عكس بدايته الصاروخية، إلا أن لا فوينتي، راهن على توهج ذو الأصول الإفريقية في المستقبل القريب.

وفي رده على سؤال حول رأيه في أحدث المواهب المنضمة للمنتخب الإسباني، قال مدرب شباب لا روخا "موهبة خام وستظهر قيمة هذه الموهبة مع مرور الوقت، ما يمكنني قوله أنه يملك موهبة غير عادية، وستنفجر طاقته عندما يكتسب بعض الخبرات".

وأضاف "بالنسبة لي. أعرف الموهبة التي يتمتع بها، كما أنه ليس من المعتاد في هذا العصر أن يتمتع لاعب بهذا العمر بهذه الظروف المثالية الحالية".

الأهداف مع الأندية:



606 كريستيانو رونالدو ⚽️

619 ميسي ⚽️



🐐🐐 pic.twitter.com/SOoUqgywDJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019

وختم حديثه عن فاتي "في الوقت الراهن، من الصعب أن يحصل صبي صغير على فرصته مع الفريق الأول، لكن من الجيد جدًا أن يحصل هؤلاء على دقائق أكثر كل عام، ونجاح هذه التجربة ستوفر على الأندية مبالغ طائلة".