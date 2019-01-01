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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

مدرب شالكه يتولى تدريب فريق بالدرجة الرابعة بالخطأ

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Getty Images
واقعة طريفة في البوندسليجا

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

شهدت الملاعب الألمانية واقعة طريفة بعدما تولى بيتر نوريرور، المدرب الألماني المخضرم، تدريب فريق بالدرجة الرابعة ظناً أنه يعود لتدريب شالكه مجدداً.

المدرب صاحب الباع الطويل في البوندسليجا سبق وعمل مدرباً لشالكه في 1989 حتى 1991، وصعد من الدرجة الثانية للأولى واحتل المرتبة الخامسة.

وقال المدرب في حوار مع "Rheinischen Post": "كنت أتحدث مع رئيس شالكه على الهاتف عندما تم إقالة دومينيكو تيديسكو واعتقدت أن تم تعييني بديلاً".

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وأضاف: "لم أدرك أنه يتحدث معي لتعييني لتدريب واينشتيد في الدرجة الرابعة، قبلت المهمة واستمريت لأنني رجل صاحب كلمة ولا أعود بها".

وأقال شالكه تيديسكو منتصف الموسم بعد تدهور نتائج الفريق ودخوله صراع الهبوط، وقام بتعيين يوب ستيفينز مدرباً حتى نهاية الموسم.

 
 

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