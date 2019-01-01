مدرب شالكة: كنا نستحق الأفضل

فوز قاتل لسيتي أمام شالكة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي دومينيكو تيديسكو، على استحقاق فريقه شالكة الألماني، أكثر من الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقلب سيتي تأخره بهدفين مقابل هدف، رغم النقص العددي إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الأراضي الألمانية.

وقال الإيطالي عقب نهاية اللقاء: "من الواضح أننا محبطين من النتيجة، كنا نستحق أكثر من هذا".

وتابع: "أنها من المرات القليلة التي يقف فيها الحظ بجانبنا، كنا نعرف أنه لابد من الضغط في العمق، وكنا أبطئ في المرتدات، واستقبلنا هدفين متأخرين كانا بمثابة سكتة قلبية".

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ويسعى الرويال بلوز إلى تحقيق الفوز في لقاء الإياب من بفارق هدفين من أجل خطف التأهل من ملعب الإمارات، في مهمة صعبة.