مدرب شاختار يقترب من تدريب روما

وجاتوزو ضمن المرشحين للمنصب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب شاختار دونتسك، أصبح المرشح الأبرز لتدريب روما الموسم المقبل.

روما بدأ الموسم الماضي برفقة أوزيبيو دي فرانشيسكو، ولكن سوء النتائج أدى لإقالته وتعيين كلاوديو رانييري مدرب مؤقت لستة أشهر.

وقالت "كوريري" أن روما عرض عقداً لثلاث مواسم على مدرب الفريق الأوكراني براتب يبلغ مليوني ونصف مليون يورو موسمياً.

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وأشارت الصحيفة أن المدرب لا يزال يملك عاماً في عقده مع شاختار، ولكن أكدت أن رئيس ناديه لا يمانع التفاوض لرحيله هذا الصيف.

فونسيكا سبق له التتويج بلقب الدوري البرتغالي برفقة بورتو، كما حقق الدوري في أوكرانيا ثلاث مرات مع شاختار، وكذلك الكأس والسوبر.

وأوضحت الصحيفة أن قائمة المرشحين تضم أيضاً كلاً من جينارو جاتوزو، مدرب ميلان السابق، وروبرتو دي زيربي من ساسولو، وتم استبعاد سينيسا ميهايلوفتش، المدير الفني لبولونيا، بسبب ماضيه مع لاتسيو تصريحاته بحق روما سابقاً.

وأنهى روما موسمه سادساً وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.