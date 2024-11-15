مدرب سيدات البرازيل للكرة الشاطئية: نستمد قوتنا من نيوم قبل كأس العالم

قال سانتوس دا سيلفا، مدرب منتخب سيدات البرازيل لكرة القدم الشاطئية، إن المشاركة في كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، خير إعداد للفريق قبل كأس العالم للعبة.

ولعب منتخب البرازيل 3 مباريات في بطولة نيوم للكرة الشاطئية حتى الآن، حيث فاز على إنجلترا 4-2، ثم خسر من إسبانيا 4-6، قبل أن يعود لسكة الانتصارات اليوم الجمعة بالفوز على أوكرانيا 5-4.

وصرح دا سيلفا لوسائل الإعلام عقب مباراة أوكرانيا "تكون المباراة صعبة دائمًا عندما نواجه فريقًا أوروبيًا، نعلم مدى قوة أوكرانيا، لكن المنتخب البرازيلي استعد لهذه المباراة، أعتقد أن الفريق قام بعمل جيد، اللاعبات قدمن مباراة رائعة، كانت مباراة متوازنة للغاية ونحن سعداء جدًا بهذا العمل، لكن حان الوقت للتفكير في الدور المقبل".

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وأضاف "نحن نفكر في المباراة النهائية، لقد غيرنا وجهة تركيزنا بالفعل، سنواجه إسبانيا غدًا، وهو الفريق رقم واحد في التصنيف العالمي، نعلم نقاط قوتهم ونعلم ما تمثله مباراة الغد، لذلك سنحاول لعب مباراة رائعة ضد فريق رائع".

وتابع المدرب "أطالب بإقامة كأس العالم للكرة الشاطئية هنا في نيوم، بعد المستويات الرائعة التي تقدمها لاعبات بطولة نيوم".

وعن الرسالة التي يوجهها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قال "الرسالة هي أن كرة القدم رياضة تعليمية، في أي لعبة، عندما يتعرض أحد اللاعبين لخطأ، يكون الشخص الذي يسدد الركلة هو من حصل على الخطأ وليس أفضل مسدد، لذا يحتاج كل لاعب في كرة القدم إلى العمل على كل جانب. كرة القدم هي رياضة تعليمية للغاية".

وعن مدى أهمية مشاركة منتخب البرازيل في بطولة نيوم الدولية سنويًا، قال "في كرة القدم الشاطئية للسيدات، تعد هذه المسابقة هي الأهم، بالنظر إلى وجود المنتخب البرازيلي باعتباره فريقًا من أمريكا الجنوبية، فهي المسابقة الأكثر أهمية في العالم. نستهدف في البرازيل كأس العالم للكرة الشاطئية، لذا من هنا، هذا الحدث العظيم، نيوم، نستمد القوة".