مدرب سوسييداد: مارادونا كان ليعاني للعب في فريقي!

ريال سوسييداد يتحدى نابولي حتى وإن امتلكوا نسخة مارادونا الذهبية

قال إيمانول ألجواسيل المدير الفني لنادي ريال سوسييداد إن فريقه يمتلك كل المقومات للفوز على نابولي حتى مع البداية القوية للفريق الإيطالي محليًا.

ويحل نابولي مساء الليلة ضيفًا على ملعب أنويتا لمواجهة الفريق الباسكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وبهذه الخصوص، يبدو أن المدير الفني ألجواسيل مقتنع بأن ريال سوسيداد يمكن أن يهزم نابولي غدًا إذا لعبوا بطريقتهم.

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وأضاف: "إذا فعلنا الأشياء بالطريقة التي نقوم بها في الطبيعي بها أو حتى بشكل أفضل وبتركيز أكبر سنحقق الفوز بدون أدنى شك"

وتابع: "إذا كان دييجو مارادونا بنفسه في يوم نجمه في مواجهتنا فأعتقد أنه سيواجه صعوبة في اللعب مع ريال سوسييداد بالقوام الحالي الذي نمتلكه"

وأردف: "لقد كان أحد العظماء في تاريخ كرة القدم وأحد أبرز لاعبيها على الإطلاق، ولكن بالتأكيد سيكلفه اللعب ضد ريال سوسييداد الكثير من الجهد"

وأكمل: "لأنه لكي تلعب هنا في هذا الملعب وفي مواجهة فريقنا عليك أن تعمل وتجري الكثير من العمليات وتقوم بجهود كبيرة حتى وإن كانت الجودة أكثر من كافية"

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يذكر أن نابولي خسر مباراته الأولى أمام ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي، ولكنه يقدم مستويات مميزة على المستوى المحلي في الدوري الإيطالي.