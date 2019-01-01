مدرب سوريا: عمر السومة تنازل عن القيادة ونلعب للفوز على أستراليا

فجر إبراهيم يتحدث عن مواجهة سوريا واستراليا بكأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد فجر إبراهيم، المدير الفني للمنتخب السوري، على أن عمر السومة، مهاجم فريقه، قام بالتنازل عن شارة القيادة، قبل مباراة أستراليا بكأس آسيا.

المنتخب السوري سيواجه نظيره الأسترالي مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم آسيا المقامة في الإمارات.

مدرب سوريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "عمر السومة بادر بالتنازل عن شارة القيادة، وأعلن رفقة زملائه عن تحمل المسؤولية، والسعي للتعويض".

فجر إبراهيم تابع: "المنتخب الأسترالي صعب ولكن من الممكن أن نحقق الفوز عليه، لأنه قابل للخسارة في أي مباراة".

واختتم المدير الفني الجديد لسوريا تصريحاته مشددًا على أنه يعرف جيدًا جميع اللاعبين، بحكم عمله معهم منذ المراحل السنية.

فجر إبراهيم تولى مهمة تدريب المنتخب السوري، بعد رحيل المدرب الألماني شتانجة، عقب الخسارة من الأردن في المباراة السابقة.