مدرب ستراسبورج: قصة نيمار أخذت أكبر من حجمها

لاوري مدرب ستراسبورج يرى أن قصته مع نجم باريس سان جيرمان نيمار قد ذهبت أبعد من اللازم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال تيري لوري المدير الفني لنادي ستراسبورج الفرنسي إن قصته مع نجم باريس سان جيرمان نيمار قد أخذت أكبر من حجمها.

وكان لوري قد قال عقب إحدى المباريات إن نيمار يجب أن يتم القبض عليه بسبب استفزازه للخصوم في الدوري الفرنسي.

وأثارت هذه التصريحات الكثير من الجدل، حيث تم تناولها إعلاميًا ولكن لم يتم تقديم شكوى في حق المدرب.

وقال لوري حول ذلك: "لقد كان الأمر سوء تفاهم لا أكثر، لقد بدا الأمر كذلك بعد اقتطاعه من السياق ليس إلا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لست نادمًا على هذه التصريحات لأنني لم أقصد بها شيئًا مما تم تناوله إعلاميًا، الأمر أخذ أكبر من حجمه بكثير"

وتابع: "نيمار يعلم جيدًا أن الأمر ليس كذلك، لذا فلا داعي للاعتذار أو الإفصاح عن الندم وما إلى ذلك"

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يذكر أن نيمار كان قد تعرض للعديد من الانتقادات من الصحفيين والإعلاميين والمدربين واللاعبين في فرنسا بسبب المبالغة في الاستعراض.