مدرب زيمبابوي بعد الخسارة من الكاميرون: لا وجود للسحر في كرة القدم

السحر والكرة الأفريقية وعلاقة مستمرة

رفض المدير الفني لمنتخب زيمبابوي زدرافكو لوجاروسيتش إلقاء اللوم على أي محاولة ترهيب من جانب الكاميرون في هزيمة منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية لأمم أفريقيا للمحليين.

وانتهت المباراة الأولى لمنتخب زيمبابوي في أمم أفريقيا للمحليين بالخسارة أمام أصحاب الأرض المنتخب الكاميروني بهدف مقابل لا شيء ولكن المشكلة لم تكن هنا.

الأزمة بدأت عندما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والصحف التي نقلت صورًا لجثة خفاش في الملعب الذي احتضن مباراة المنتخبين.

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بعد العثور على جثة خفاش على أرض الملعب قبل المباراة بدأت الاتهامات لأصحاب الأرض المنتخب الكاميروني باستحدام السحر من أجل الفوز باللقاء.

لكن المدير الفني لمنتخب زيمبابوي أوضح اعتقاده بأن أساليب التخويف هذه لا مكان لها في عالم الرياضة الذي لا يعترف بالسحر وما شابه.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـ "جول" أنهم يأخذون الأمر على محمل الجد وأنهم سيفرضون عقوبات على الكاميرون إذا ثبتت إدانة الدولة المضيفة بأي ممارسات من تلك.

وأضاف زدرافكو لوجاروسيتش أنه لم يقدم أي احتجاج بشأن محاولة التخويف واستخدام السحر، ولم يقدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولم يناقش الحادث مع الصحفيين المحليين.

وتابع: "لم نتقدم بشكوى رسميًا بشأن ما حدث، لم أدلي بأي تعليق في مؤتمر صحفي قبل المباراة أو بعدها بخصوص هذه الواقعة، لأنني أعرف كيف تبدو إفريقيا"

وأردف: "كفريق وطني وبشكل رسمي، لم نشكُ من ذلك، لقد رأينا ذلك منذ البداية وأظهرناه ثم ابتسمنا، ثم واصلنا التحضير للمباراة بشكل طبيعي للغاية"

وأكد: "بعد المباراة، في مؤتمر صحفي ، لم أذكر أن أحدًا فعل ذلك ولم أطالب بأي شيء، لقد تحدثت بشكل عادي، إنها الطريقة التي يعيشون بها، يؤمنون بهذا، إنها حريتهم"

واسترسل: "الكاميرون كانت أفضل على مدار الشوطين في المباراة، ربما كان بإمكاننا الحصول على التعادل في أكثر من فرصة، لكن هذه هي الطريقة التي انتهى بها الأمر.

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يذكر أن هناك العديد من الاتهامات التي انهالت على كرة القدم الأفريقية بشأن اعتماد الجماهير هناك على السحر وما شابه من هذه الطرق من أجل الفوز.