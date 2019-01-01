مدرب زيمبابوي: أهنئ مصر وكنا قلقين من المباراة

المدير الفني لزيمبابوي يتحدث عن مواجهة مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد صنداي، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، على أن فريق كان قلق من مباراة مصر، ولكن تمكن من العودة تدريجيًا في المباراة.

منتخب مصر حقق الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

مدرب زيمبابوي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر كان الأفضل خلال الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني شكلنا بعض الخطورة على الفراعنة، واهنئهم بالفوز".

تريزيجية لم يكن اللاعب المصري الأول الذي يسجل في افتتاح كأس الأمم🙌



إليكم اللاعبين المصريين الذين سبقوه على مر التاريخ👇https://t.co/cSSz2qPSqI pic.twitter.com/oaJPrObQjb — جول مصر (@goaleg) June 21, 2019

صنداي تابع: "تحدثنا مع اتحاد الكرة الزيمبابوي، بخصوص أزمة مستحقات اللاعبين، وتم حل الأزمة أمس، ولعبنا مباراة اليوم".

واختتم مدرب زيمبابوي تصريحاته قائلًا: "لن يكون هناك أي أزمات أخرى، كما وعدنا الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم".

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، قبل مواجهة أوغندا والكونغو الديمقراطية، والمقرر لها غدٍ السبت.